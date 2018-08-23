«A+»: Трамп поставив собі оцінку за президентство

Трамп також упевнений, що преса поширює про нього негативну інформацію.

Американський лідер Дональд Трамп оцінив свою роботу на посаді президента на «A+» (5+).

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

За словами Трампа, йому вдалося домогтися зустрічі з північнокорейським лідером і посприяти вирішенню кризи на Корейському півострові, що не вдавалося американським президентам до нього. Він згадав, що японський прем'єр Сіндзо Абе подякував йому за внесок у вирішення проблеми КНДР, оскільки в даний час японці відчувають себе в безпеці. Трамп зауважив, що нові санкції проти Північної Кореї були введені, щоб прискорити вирішення Корейської кризи.

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Трамп також назвав зустріч із російським колегою Володимиром Путіним «величезним успіхом». Він також відзначив успіхи в переговорах з країнами НАТО.

Трамп впевнений, що преса поширює про нього негативну інформацію. Він вважає, що 80% новин є «фейковими». Він підкреслив, що преса пише тільки про його невдачі, а якщо йому вдається домогтися в чомусь успіху, про це не повідомляється. Так, під час переговорів з країнами НАТО ЗМІ писали, що він нібито образив лідерів якихось країн, хоча він вимагав від них підвищити внески в бюджет альянсу, що відповідає інтересам Сполучених Штатів.

Раніше Трамп пояснив, чому його колишній адвокат Майкл Коен і колишній керівник його передвиборчого штабу Пол Манафорт кажуть про нього «погані речі».