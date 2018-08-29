Трамп порадив Google, Facebook і Twitter бути обережними
Президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва компаній Google, Facebook і Twitter, закликавши їх бути обережними.
Про це повідомляє Reuters.
«Я думаю, що те, що Google та інші роблять, якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Twitter, якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Facebook, їм краще бути обережними, тому що так не можна чинити з людьми», — сказав Трамп.
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Глава держави підкреслив, що, на його думку, Google, Twitter і Facebook йдуть по дуже небезпечній території і їм варто бути обережними
«Це нечесно по відношенню до великих частин населення», — сказав Трамп.
Таким чином він прокоментував свої недавні слова щодо упередженості ЗМІ і цензуру.
Раніше повідомлялося, що Google відповіла на звинувачення Трампа у видачі «fake news» про нього.