Трамп після критики все-таки вшанував пам'ять Маккейна в офіційній заяві (відео)

Президент США розпорядився до закінчення похорону Маккейна приспустити прапори на урядових будівлях.

Після суспільного тиску президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 серпня, випустив офіційну заяву, в якій вшанував пам'ять покійного сенатора Джона Маккейна.

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Як передає DW.com, також Трамп розпорядився до закінчення похорону Маккейна приспустити прапори на урядових будівлях. Раніше Трамп в короткому повідомленні в твітері висловив співчуття рідним Маккейна, але не визнав заслуг померлого політика.

Як випливає із заяви Трампа, всупереч політичних розбіжностей, він "поважає службу сенатора Маккейна на благо нашої країни". Президент США також повідомив, що звернувся з проханням до глави апарату Білого дому Джона Келлі, міністру оборони Джеймсу Меттісу і свого радника з національної безпеки Джону Болтону бути його представниками на жалобних заходах.

В понеділок газета The Washington Post повідомила, що Трамп відхилив раніше підготовлену заяву, в якій йшлося про військові і політичні заслуги Маккейна. У ньому сенатор був названий "героєм". Крім цього, Трамп в суботу, коли надійшло повідомлення про смерть Маккейна, розпорядився приспустити прапори, проте в понеділок вони були знову підняті.