Трамп відмовився від планів значного скорочення закордонної допомоги

Приводом для відмови стала позиція Конгресу, в якому не згодні з урізанням фінансування.

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів різкого скорочення програми допомоги закордонним державам.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в адміністрації, приводом для відмови стала позиція Конгресу, в якому не згодні з урізанням фінансування.

16 серпня Білий дім запросив у Держдепартаменту та Агентства з міжнародного розвитку інформацію щодо можливих заходів для різкого скорочення іноземної допомоги. За даними агентства, влада розглядала можливість скорочення на суму $3,5 млрд.

Минулого тижня помічник американського президента з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що США скоротять фінансування ООН на суму виплат Раді з прав людини (РПЛ).

Як повідомляв УНІАН, США вийшли з РПЛ ООН 20 червня. Приводом для такого рішення стали резолюції ради з критикою політики ключового союзника Вашингтона на Близькому Сході - Ізраїлю. Постпред США при ООН Ніккі Гейлі відзначала, що для США неприпустима «сліпа ненависть до Ізраїлю в міжнародних інститутах».