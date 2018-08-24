Нові санкції США проти Росії: стала відома дата введення обмежень

Росія у відповідь погрожує заборонити в'їзд великої кількості політиків США.

США мають намір почати новий етап санкцій проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великобританії 27 серпня.

Читайте такожСанкції США змушують РФ повернутися в цивілізоване суспільство – Порошенко

Санкції будуть поширюватися на експорт продукції, пов'язаної зі сферою національної безпеки, пише Рейтер.

Росія може заборонити в'їзд до країни великій кількості американських політиків у рамках відповіді на нові санкції США проти Москви, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"На санкції можна відповідати симетрично, асиметрично, можна розширювати наші власні списки "підсанкційних" політиків. Зовсім необов'язкова стовідсоткова дзеркальність. Ми не можемо змагатися зі США в економічній сфері, оскільки знаходимося в різних вагових категоріях", - сказав Рябков.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері.

Сьогодні, 24 серпня, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з президентом України Петром Порошенко заявив, що санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації будуть діяти, поки вона не змінить свою політику.

Порошенко зазначив, що введені Сполученими Штатами Америки санкції змушують Російську Федерацію платити більшу ціну за грубе порушення міжнародного права, в тому числі за окупацію українських територій.