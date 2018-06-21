США пояснили вихід з Ради ООН з прав людини

Згідно з текстом, Гейлі заявила, що США поширили серед невеликої групи держав проект резолюції про зміну Ради ООН з прав людини для вивчення і пропозиції правок. Однак, Вашингтон не отримав жодної відповіді від цих країн.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що зусилля правозахисних організацій щодо блокування реформи Ради ООН з прав людини сприяли виходу з нього США. Про це в твіттері повідомив заступник виконавчого директора організації Human Rights Watch Йен Левін.

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Левін опублікував в соцмережі лист, який Гейлі направила в правозахисну організацію.

Згідно з текстом, Гейлі заявила, що США поширили серед невеликої групи держав проект резолюції про зміну Ради ООН з прав людини для вивчення і пропозиції правок. Однак, Вашингтон не отримав жодної відповіді від цих країн.

За її словами, «єдиними написаними відповідями стали демарші від Росії і Китаю, і спільний лист від правозахисних організацій (включаючи Human Rights Watch), які виступили проти резолюції США щодо змін РПЛ».

Вона також додала, що зусилля правозахисних організацій щодо блокування пропозиції Вашингтона сприяли виходу США з Ради ООН з прав людини.