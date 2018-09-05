У Британії хочуть посилити санкції проти Росії

Мей зазначила, що спроби Росії "приховати правду" підсилюють винність.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Лондон буде наполягати на розширенні санкцій проти Росії.

Про це вона повідомила на виступі в палаті громад, передає РБК. Мей зазначила, що спроби Росії «приховати правду» підсилюють винність. Заява була зроблена на тлі публікації британською поліцією фотографій та імен підозрюваних в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Читайте такожМей назвала підозрюваних у справі Скрипалів співробітниками російської військової розвідки

Як повідомляв УНІАН, в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії звинувачують двох громадян Росії - Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Скрипалів виявили без свідомості на лавці біля торгового центру в британському місті Солсбері на початку березня. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", виробленим в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.