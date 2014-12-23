Euronews показав найкращі ролики 2014 року в рубриці "Без коментарів"
13:51, 23 грудня 2014Світ
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Найпопулярніший новинний канал в Європі показав найкращі ролики в рубриці "Без коментарів".
У відео, викладеному на Youtube, показано найбільш видовищні кадри, серед яких - Обама, який приймає пас від робота, найменша і найбільша людина, які йдуть поруч, величезний корабель, що тоне, а також вибух ракети-носія Antares в США.
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Нагадаємо, сервіс закільцьованих відео Coub вибрав найкращі ролики 2014 року. Найпопулярнішою в 2014 році виявилася пародія на «Матрицю», яка набрала 22 тисячі лайків.
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