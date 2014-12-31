Російські журналісти змонтували універсальне новорічне звернення Путіна

Медуза зібрала новорічні звернення президента РФ в одному ролику, створивши універсальне звернення з уривків записів з 1999 по 2013 рік.

Читайте такожПутін привітав з Новим роком князя Монако, але "пропустив" ПорошенкаВ російському сегменті інтернету вже з'явилося звернення Путіна за 2015 рік.

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