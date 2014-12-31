Російські журналісти змонтували універсальне новорічне звернення Путіна
18:18, 31 грудня 2014Світ
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Володимир Путін, вітаючи росіян з Новим роком, завжди будує свою промову за схожою схемою і використовує одні й ті само ключові слова - про очевидні здобутки і невирішені проблеми, єдність країни і впевнений погляд у майбутнє.
REUTERS
Медуза зібрала новорічні звернення президента РФ в одному ролику, створивши універсальне звернення з уривків записів з 1999 по 2013 рік.
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