Компанія Google виплатила $90 мільйонів звільненому творцю Android і змовчала про харасмент - NYT

Енді Рубін перебував у позашлюбних стосунках зі співробітницею, яка звинуватила його у неналежній поведінці.

Компанія Google виплатила програмісту Енді Рубіну, який створив операційну систему для мобільних телефонів Android, $90 млн і змовчала про звинувачення в харасменті на адресу Рубіна.

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За даними видання The New York Times, Рубін перебував у позашлюбних стосунках зі співробітницею, яка звинуватила його у неналежній поведінці. Відповідно до джерел, у 2013 році в готелі програміст змусив жінку зайнятися з ним оральним сексом. За результатами внутрішнього розслідування Google визнав скаргу такою, що заслуговує довіри.

Як зазначається, після таких звинувачень компанія могла взагалі не виплачувати Рубіну «золотий парашут», однак замість цього виділила екс-співробітнику допомогу в розмірі $90 млн, яка виплачувалася Рубіну по $2 млн щомісяця протягом чотирьох років.