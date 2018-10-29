ЗМІ повідомили про рішення Меркель піти з посади голови партії ХДС

При цьому вона має намір зберегти посаду канцлера.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель покине пост глави партії «Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС), яку очолює з 2000 року.

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Як повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела, Меркель на засіданні президії партії заявила соратникам, що не буде брати участь у нових виборах голови ХДС, які повинні відбутися на початку грудня, передає kommersant. При цьому вона має намір зберегти посаду канцлера.

Напередодні стало відомо, що ХДС на виборах до парламенту федеральної землі Гессен набрала всього 27% голосів, це на 11,3% менше, ніж на минулих виборах. Також повідомлялося, що рейтинг партійного блоку Ангели Меркель впав до антирекорду (опитування проводили соціологи Emnid для Bild am Sonntag).