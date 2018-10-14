Рейтинг партії Меркель впав до рекордно низького рівня

Згідно з результатами опитування Sonntagstrend, за консервативний блок ХДС/ХСС готові проголосувати всього 26 відсотків виборців. Це найгірший результат в історії партій.

Рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій впав до найнижчого показника в його історії.

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Про це свідчать результати соціологічного опитування Sonntagstrend, підготовленого інститутом Emnid для газети Bild am Sonntag і опубліковані у неділю, 14 жовтня, передає «Німецька хвиля».

Якщо б вибори до парламенту відбулися зараз, то за партію канцлера Німеччини Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) і її партнера - баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - проголосували б 26 відсотків опитаних виборців. Це на один процентний пункт менше у порівнянні з показником попереднього тижня.

Друге місце рейтингу тепер ділять Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка складається в "великої коаліції" з блоком ХДС/ХСС, і "Союз-90"/"Зелені". Обидві партії підтримують по 17 відсотків виборців. При цьому показник соціал-демократів у порівнянні з минулим тижнем залишився незмінним, а рейтинг "зелених" зріс на один процентний пункт, що стало найкращим показником за останні сім років.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) втратила один процентний пункт, її підтримують 15 відсотків виборців. Рейтинг Лівої партії зріс на один процентний пункт до 11 відсотків. Показник Вільної демократичної партії залишився незмінним - 9 відсотків. Інші партії набрали в сумі близько п'яти відсотків голосів респондентів.

Репрезентативне опитування проводилося 4-10 жовтня, у ньому брали участь 1899 осіб.