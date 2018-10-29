У білій міні-сукні та на підборах: новий вихід вагітної Меган Маркл (фото)

Принц Гаррі і його дружина Меган відвідали виставку арт Courtenay Creative в Веллінгтоні.

Виставка дуже цікава, особливо напередодні Геловіна. Принц Гаррі і його вагітна дружина Меган поспілкувалися з гримерами і костюмерами, їм розповіли детальніше про виставку костюмів, також були зроблені кілька фотографій на пам'ять.

Цього разу 37-річна Меган віддала перевагу білій міні-сукні з коротким рукавом, до якої підібрала сині туфлі-човники на підборах. Цікаво, чи не змерзла герцогиня на заході без колгот.

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На шиї герцогині красувалася нова золота підвіска, вона зібрала волосся у високу зачіску і зробила досить насичений макіяж очей.

Журналісти помітили, що чорні і білі вбрання в образах герцогині Сассекської в цьому королівському турі домінують. Та й, взагалі, вагітна Меган виглядає дуже елегантно.