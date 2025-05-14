Шоураннером стане продюсер перших двох сезонів "Світу Дикого Заходу".

Netflix нарешті почав розкривати подробиці своєї багатостраждальної екранізації Assassin's Creed у форматі лайв-екшен серіалу.

Проєкт, уперше анонсований ще 2020 року, довго залишався в підвішеному стані, але тепер у базі Гільдії сценаристів США(WGA) з'явився рух: серіал намічений на 2025-2026 рік, і в нього значна команда сценаристів.

Найгучніше ім'я - Емілі Сент-Джон Мандел, автор постапокаліптичних бестселерів Station Eleven і The Glass Hotel. Вона вже працювала над телеадаптацією "Станція одинадцять" для HBO, а зараз числиться редактором у серіалі за God of War.

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У компанії з нею працює Саназ Туссі, драматургиня і сценаристка, яка отримала визнання за п'єсу English, дія якої розгортається в Ірані.

Також у списку сценаристів Сем Рейнольдс, який відзначився в молодіжному спін-оффі The Walking Dead: World Beyond, і Том Хеммінгс, продюсер серіалу Halo від Paramount.

Шоураннерами значаться Девід М. Вінер (Halo) і Роберто Патіно ("Світ Дикого Заходу", DMZ). Серед виконавчих продюсерів - Клер Кічел (Watchmen, The Acolyte) і Жакен Кастельянос (The Affair, Good American Family).

Раніше до серіалу на короткий час був прикріплений сценарист "Міцного горішка" Джеб Стюарт, але тепер його ім'я в проекті не фігурує. Проте, як нещодавно запевнив керівник геймінгового напряму Netflix Ален Таскан, серіал все ще в розробці.

Раніше журналіст Том Хендерсон розповів про всі нові частини Assassin's Creed, які вийдуть найближчими роками. Зараз Ubisoft планує 9 ігор за франшизою.

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