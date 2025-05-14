Він подав заяву на звільнення за угодою сторін.

Скандально відомий викладач Київського університету Карпенка-Карого Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Про це повідомили в Департаменті культури КМДА.

Зазначається, що він подав заяву на звільнення за угодою сторін. "Також уже підписано відповідний наказ Департаменту. Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку", - сказано в повідомленні КМДА.

При цьому зазначають, що Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури.

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Скандал із Білоусом - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звинуватила викладача Андрія Білоуса у домаганнях та харасменті. Студентка розповіла, що отримувала повідомлення інтимного характеру від Білоуса.

За словами студентки, Білоус просив її поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої відверті світлини та наполегливо просив зайти до нього в кабінет на чай, нібито для того, аби поговорити.

31 січня актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора театру, але тоді КМДА заявили, що немає підстав для такого рішення, бо тут необхідна ухвала суду.

Були акції протесту з вимогою звільнення Білоуса. Частина працівників Молодого театру виступали за його відсторонення. Його відсторонили від виконання обовʼязків до 13 березня, але вже 14 березня Білоус повернувся в театр. Він також заперечував, що з його сторони були сексуальні домагання.

У травні повідомлялося, що Білоусу надали вчене звання доцента.

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