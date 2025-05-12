За словами виконавця ролі Максимуса, з розвитком персонажів поспішати не збираються.

Зйомки другого сезону серіалу "Фоллаут" від Amazon завершилися буквально днями, а плани на майбутнє шоу вже розписані на роки вперед. За словами виконавця ролі Максимуса, на глядачів чекає щонайменше п'ять сезонів.

Аарон Мотен зустрівся з фанатами на фестивалі Comic-Con у Ліверпулі, де розповів трохи про плани Amazon. Він повідомив, що сценаристи "Фоллаута" розпланували сюжетні арки для кожного з персонажів, розраховані на п'ять-шість сезонів. Актори від самого початку знали, що їм доведеться грати своїх героїв ще кілька років:

"Коли я погодився брати участь у серіалі, то в нас уже була стартова точка і мені також розповіли про кінцеву точку. Кінцівка відтоді не змінилася, але це фінал десь п'ятого або шостого сезону. Ми від самого початку знали, що не будемо поспішати з розвитком персонажів – сказав Мотен.

Хоч слова актора і не є офіційним підтвердженням того, що шоу триватиме до 5-6 сезону, вони вказують на масштабні плани сценаристів і можливе довгострокове майбутнє проєкту. Другий сезон, зйомки якого вже завершилися, за словами актора Волтона Гоггінса, буде "абсолютно на іншому рівні".

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Точної дати прем'єри другого сезону Fallout поки що немає. Перший сезон вийшов у квітні 2024-го, через 2 роки після початку зйомок, тож продовження можна очікувати на початку 2026 року.

УНІАН радив, у які ігри серії Fallout варто зіграти після перегляду серіалу від Amazon. Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями і сюжетом із вихідцем зі сховища.

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