У другому сезоні шоу ми вирушимо в пост'ядерний Вегас.

Amazon представила два нові тизер-трейлери другого сезону серіалу "Фоллаут". У них розкрили дату прем'єри – грудень 2025 року.

Ще до виходу другого сезону шоу продовжили на третій, пише Variety, посилаючись на представників Amazon. Водночас загалом проєкт може отримати 5-6 сезонів, про що розповів Аарон Мотен, який грає Максимуса з Братства Сталі. За його словами, з розвитком персонажів поспішати не збираються.

Дія Fallout розгортається в постапокаліптичному 2296 році – через 219 років після великої ядерної війни, яка практично повністю знищила Америку. Мешканка одного з бункерів Люсі вирішує вийти назовні та почати боротьбу за виживання.

Відео дня

Дія другого сезону продовжиться відразу ж після закінчення першого. Герої вирушать у Нью-Вегас, тож можна очікувати появи безлічі знайомих персонажів і локацій.

Перший сезон виявився надзвичайно успішним – його подивилися понад 100 мільйонів людей з моменту прем'єри, яка відбулася у квітні 2024 року. Серіал також отримав 90% свіжості від критиків і глядачів на Rotten Tomatoes.

УНІАН радив, у які ігри серії Fallout варто зіграти після перегляду серіалу від Amazon. Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями та сюжетом із вихідцем зі сховища.

Вас також можуть зацікавити новини: