Британський митець створює рухомі гіпнотичні скульптури (відео)

Оптичним ілюзіям Іван Блек присвятив майже 20 років.

Сучасний британський скульптор Іван Блек створює рухомі твори мистецтва. Це – інтерактивні кінетичні скульптури.

Щоб реалізувати свої ідеї, скульптор освоїв інженерну справу, фізику та мистецтво. Автор створює тривимірні об’єкти, поєднуючи різні геометричні фігури.

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Ідеї скульптор черпає з природних форм: спіралі ДНК, руху небесних тіл, звукових хвиль. Митець називає свої роботи "гіпнотичними художніми іграшками".

Скульптури Івана Блека можна побачити на численних виставках по всьому світу. Також його роботи прикрашають парки, входи у виставкові центри та офіси.