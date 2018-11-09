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Британський митець створює рухомі гіпнотичні скульптури (відео)

16:20, 09 листопада 2018
Світ
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Щоб реалізувати свої ідеї, скульптор освоїв інженерну справу, фізику та мистецтво. Автор створює тривимірні об’єкти, поєднуючи різні геометричні фігури.

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Ідеї скульптор черпає з природних форм: спіралі ДНК, руху небесних тіл, звукових хвиль. Митець називає свої роботи "гіпнотичними художніми іграшками".

Скульптури Івана Блека можна побачити на численних виставках по всьому світу. Також його роботи прикрашають парки, входи у виставкові центри та офіси.

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Теги: #скульптури#мистецтво#художник