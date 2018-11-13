Норвегія слідом за Фінляндією звинуватила РФ у блокуванні GPS під час навчань НАТО

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО.

Міністерство оборони Норвегії у вівторок, 13 листопада, заявило, що російська сторона несе відповідальність за збій роботи GPS під час навчань НАТО Trident Juncture.

Як повідомляє DW, міністерство оборони Норвегії заявило, що воно "поінформоване щодо того, що перешкоди (в роботі GPS - Ред.) зафіксовано в період з 16 жовтня по 7 листопада і що вони згенеровані російськими силами на Кольському півострові". При цьому агенція зазначає, що збій сигналу GPS, імовірно, не призвів до інцидентів.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ситуацію, заявив, що "методи атак в кіберпросторі, електронні методи використовуються дедалі частіше", а також що Північноатлантичний альянс "підходить до цих питань з усією серйозністю".

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Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що в країні буде проведено розслідування щодо можливого втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS в Лапландії під час недавніх військових навчань НАТО в Норвегії. За словами Сіпіля, "метою втручання було продемонструвати здатність до таких дій". 9 листопада фінський портал телерадіомовлення Yle повідомляв, що в Лапландії порушена робота GPS. Військові Фінляндії попередили Центр авіанавігації країни про втручання в роботу GPS.

Нагадаємо, що навчання НАТО стартували 25 жовтня. У них взяли участь військовослужбовці з 31 країни, включно з Фінляндією та Швецією, які не є членами НАТО.