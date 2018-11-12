Фінляндія запідозрила Росію у блокуванні GPS під час навчань НАТО

Найбільші з часів Холодної війни військові навчання альянсу роздратували Москву.

Росія умисне блокувала сигнал GPS у Фінляндії впродовж останніх тиждень, щоб нашкодити союзникам НАТО, які проводили масштабні військові навчання в Північній Європі.

Про це, як пише Newsweek, сказав голова фінського уряду Юха Сіпіля. Фінляндія не входить в НАТО. Але її армія теж брала участь в найбільш масштабних маневрах західного військового блоку з часів Холодної війни. В них були задіяні 50 тисяч військових з 29 країн-учасниць НАТО, а також Швеції і Фінляндії. Відколи в кінці жовтня почалися навчання, фінські чиновники помітили перебої в роботі GPS-мережі.

В четвер Фінська служба повітряної навігації випустила попередження всім учасникам повітряного руху про масштабні перебої в роботі системи GPS на півночі країни. Норвегія теж скаржилася на такі проблеми і попередила своїх пілотів в кінці жовтня, коли почалися навчання Trident Juncture.

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«Можливо це Росія почала руйнівною стороною в цьому. Відомо, що у неї є такі можливості», - сказав фінський прем’єр телеканалу Yle.

Росія дуже агресивно відреагувала на навчання НАТО. Щойно вони почалися, російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив: «Військова активність НАТО біля наших кордонів досягла найвищого рівня з часів Холодної війни». При цьому, на його думку, мета цих маневрів була відпрацювати «наступальні військові дії».