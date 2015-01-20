Російського солдата, який вбив сім'ю з 7 осіб, судитимуть у Вірменії
Про це заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.
Публічний суд у справі про вбивства в Гюмрі пройде у Вірменії, повідомив глава російського слідчого комітету Олександр Бастрикін на зустрічі з президентом Вірменії Сержем Саргсяном, повідомляє BBC.
Бастрикін зазначив, що проведення відкритого судового процесу у Вірменії стане "свідченням прагнення сторін до справедливості й правосуддя", передають агентства з посиланням на прес-службу президента.
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У середу в Гюмрі пройдуть похорони шестимісячної дитини, яка стала сьомою жертвою вбивства сім'ї Аветисянів.
У скоєнні злочину підозрюється військовослужбовець строкової служби російської військової бази Валерій Пермяков, який 12 січня самовільно залишив військову частину.