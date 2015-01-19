У Вірменії померла остання дитина, що вижила після нападу російського солдата

Інформацію про це підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я Вірменії, передає NewsAm.

Як заявляли раніше лікарі, стан дитини був дуже важким - легенева, серцева, ниркова недостатність.

На світанку 12 січня злочинець розстріляв 6 членів сім'ї Аветисянів у Гюмрі. У скоєнні вбивства звинувачують російського військовослужбовця Валерія Пермякова.

Читайте такожУ Вірменії адвокат солдата РФ не витримала його зізнань і відмовилася захищатиМаленького Сергійка злочинець, через осічку автомата, намагався заколоти багнетом.

Порушено дві кримінальні справи - російська сторона порушила справу за статтями «дезертирство» і «вбивство». Справу про вбивство порушено і в Слідчому комітеті Вірменії.

Відмову Росії видати вірменському правосуддю злочинця спровокувала масові протести в країні.