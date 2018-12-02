США змінюють правила отримання віз, які дають право на роботу

Щорічно розігрується 65 тис. таких віз, які дають право на роботу в США.

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про нові правила надання віз типу H-1B. Це зменшить можливості американських компаній щодо залучення працівників з-за кордону. Читайте такожСША можуть скоротити видачу віз для сезонних працівників і культурного обміну

Зокрема, згідно з новими правилами, одержувачі цих віз повинні володіти високою кваліфікацією і рівнем освіти, як мінімум, на рівні бакалаврату, передає Голос Америки.

Нова система передбачає, що компанії, що мають намір запрошувати співробітників з-за кордону, повинні заздалегідь зареєструватися у Службі громадянства та імміграції США (USCIS).

H-1B розігруються у лотереї, що проходить у квітні. Щорічно видається 65 тис. таких віз, ще додатково 2 тис. можуть бути надані іноземцям з науковими ступенями.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що має намір зменшити вплив елементу випадковості на процес видачі віз, більш ретельно проводити відбір претендентів і збільшити кількість отримувачів віз, які одержали наукові ступені в американських університетах.