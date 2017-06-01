США посилили правила видачі віз: тепер можуть запросити біографію за останні 15 років

США посилили правила перевірки для видачі американських віз, затвердивши нову анкету для бажаючих відвідати країну.

Про це повідомляє Reuters.

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Нові анкети для перевірки потенційних відвідувачів США 23 травня схвалило Управління з питань управління та бюджету, незважаючи на критику під час громадського обговорення з боку низки посадових осіб, зокрема зі сфери освіти.

Противники нових анкет стверджували, що їх введення призведе до затягування процесу обробки інформації, і в результаті - буде перешкоджати припливу іноземних студентів та науковців у навчальні заклади Сполучених Штатів.

Згідно з новими процедурами, консульство США може запросити у кандидатів на отримання візи номери всіх попередніх закордонних паспортів, дані соціальних мереж за останні п'ять років, адреси електронної пошти та номери телефонів. Також можуть запросити біографічну інформацію за останні 15 років, включаючи адреси проживання, місця роботи та історію подорожей.

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У Держдепі заявили, що ці поля для заповнення не є обов'язковими, проте посадові особи будуть запитувати додаткову інформацію, коли вирішать, "що така інформація необхідна для підтвердження особи або проведення більш суворої перевірки в цілях національної безпеки".

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким для громадян України вводиться безвізовий режим з ЄС. 22 травня документ був оприлюднений у Офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим для громадян України запрацює з 11 червня.