Винищувачі Британії перехопили два російських Ту-95 над Ла-Маншем

Британські літаки супроводжували російські, поки ті не залишили межі регіону і "сферу інтересів Британії", повідомляє ZN.UA з посиланням на Daily Mail. Відзначається, що бомбардувальники РФ не перетинали кордон Великобританії.

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Експерти припустили, що маневр Росії міг бути призначений для виявлення слабких місць у повітряній обороні і визначення швидкості реагування.

"Випадок дуже незвичайний. Зазвичай "Ведмеді" (Ту-95 - ред.) огинають Норвегію і пролітають над Північним морем. Можливо, перед нами - спроба перевірити реакцію ВПС Британії на загрозу з півдня", - заявила представник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Елізабет Кінтана.