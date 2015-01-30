США обговорюють із ЄС питання розширення санкцій проти Росії

Про це повідомив у четвер прес-секретар Білого дому Джош Ернест, коментуючи на прохання журналістів дискусії в ЄС з приводу санкцій проти Москви, передає ТАСС.

Він заявив, що "з урахуванням дій Росії в останні тижні немає нічого дивного в тому, що ЄС обговорює питання про санкції" щодо Москви.

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За його словами, на цю тему президент Барак Обама нещодавно говорив по телефону з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і консультації між США та ЄС будуть тривати далі. Проте "зараз мені нічого повідомити" з приводу будь-яких нових американських санкцій проти Росії, додав Ернест.

У той же час він зазначив, що Сполучені Штати "намагаються координувати зі своїми європейськими союзниками" можливі кроки в цій сфері, "щоб санкції були максимально ефективними".