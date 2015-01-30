Винищувачі НАТО перехопили військовий літак РФ над Балтикою

13:11, 30 січня 2015
Світ
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Повітряна поліція НАТО перехопила російський військовий літак над Балтійським морем.

REUTERS

Про це повідомляється у Twitter збройних сил Латвії.

Читайте такожРосія назвала політ над Ла-Маншем бомбардувальників Ту-95 "рутинним патрулем"Зокрема, зазначається, що сьогодні винищувачі повітряної поліції НАТО піднялись над Балтійським морем з метою перехопити російський військовий літак  Іл-78.

Нагадаємо, вчора російські бомбардувальники Ту-95 без будь-яких погоджень пролетіли над Ла-Маншем, через що авіадиспетчерам довелося змінити маршрути прямування цивільних літаків.

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