Винищувачі НАТО перехопили військовий літак РФ над Балтикою

Про це повідомляється у Twitter збройних сил Латвії.

Читайте такожРосія назвала політ над Ла-Маншем бомбардувальників Ту-95 "рутинним патрулем"Зокрема, зазначається, що сьогодні винищувачі повітряної поліції НАТО піднялись над Балтійським морем з метою перехопити російський військовий літак Іл-78.

NATO Baltic Air Policing QRA ITA Typhoon jets on 30 JAN scrambled to intercept RU Armed Forces Il-78 over the Baltic Sea. — NBS (@Latvijas_armija) January 30, 2015

Нагадаємо, вчора російські бомбардувальники Ту-95 без будь-яких погоджень пролетіли над Ла-Маншем, через що авіадиспетчерам довелося змінити маршрути прямування цивільних літаків.