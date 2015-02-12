Президент Європарламенту сподівається, що домовленість про припинення вогню на Донбасі стане реальністю

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шульц заявив на прес-конференції у Брюсселі.

«Я сподіваюся, що припинення вогню відбудеться і його будуть дотримуватися», - сказав він.

За словами Шульца, якщо бойові дії на Донбасі все-таки будуть припинені, то це стане величезним кроком вперед».

«Що станеться після цього - побачимо. Але це має бути першим кроком», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна та канцлера ФРН Ангели Меркель.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачене звільнення та обмін усіх заручників.