Керрі розказав, коли США знімуть всі санкції з Росії

23:52, 12 лютого 2015
Світ
2765 0

Сполучені Штати Америки знімуть всі санкції з Росії після того, як вона виконає всі Мінські домовленості з врегулювання кризи в Україні.

REUTERS


Про це йдеться у заяві державного секретаря США Джона Керрі, розповсюдженій у зв`язку з новими Мінськими домовленостями, передає власний кореспондент УНІАН.

”США судитимуть щодо зобов`язань Росії та сепаратистів за їхніми діями, а не словами. Як ми вже давно сказали, США готові подумати щодо зняття санкцій з Росії, коли будуть повністю виконані Мінські домовленості від вересня 2014 року та нові домовленості. Це включає повне припинення вогню, вивід всіх іноземних військ та обладнання з України, повне відновлення українського контролю за міжнародним кордоном та звільнення всіх заручників”, - заявив він.

Читайте такожМЗС Франції: Угода щодо "Містралів" залишається призупиненою

Крім того, державний секретар наголосив, що США спільно з європейськими союзниками, готові допомогти Україні в повному відновленні українського суверенітету.

Керрі привітав досягнуті у Мінську нові домовленості. ”Перше випробування цих домовленостей та перспектива повного вирішення - це імплементація припинення вогню та відвід важкого озброєння всіма сторонами - Україною, сепаратистами та Росією”, - переконаний він.

Крім того, державний секретар вважає, що Росія та сепаратисти повинні негайно припинити атаки на Дебальцеве та інші українські міста.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter