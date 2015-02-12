Керрі розказав, коли США знімуть всі санкції з Росії



Про це йдеться у заяві державного секретаря США Джона Керрі, розповсюдженій у зв`язку з новими Мінськими домовленостями, передає власний кореспондент УНІАН.

”США судитимуть щодо зобов`язань Росії та сепаратистів за їхніми діями, а не словами. Як ми вже давно сказали, США готові подумати щодо зняття санкцій з Росії, коли будуть повністю виконані Мінські домовленості від вересня 2014 року та нові домовленості. Це включає повне припинення вогню, вивід всіх іноземних військ та обладнання з України, повне відновлення українського контролю за міжнародним кордоном та звільнення всіх заручників”, - заявив він.

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Крім того, державний секретар наголосив, що США спільно з європейськими союзниками, готові допомогти Україні в повному відновленні українського суверенітету.

Керрі привітав досягнуті у Мінську нові домовленості. ”Перше випробування цих домовленостей та перспектива повного вирішення - це імплементація припинення вогню та відвід важкого озброєння всіма сторонами - Україною, сепаратистами та Росією”, - переконаний він.

Крім того, державний секретар вважає, що Росія та сепаратисти повинні негайно припинити атаки на Дебальцеве та інші українські міста.