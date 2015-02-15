Меркель висувають на Нобелівську премію миру через Україну

Про це повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на видання Augsburger Allgemeine.

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У повідомленні депутатів Бундестагу від ХДС Карл-Георг Феллмана і Сільвії Панте, яке опубліковано у виданні Bild am Sonntag, уточнюється, що причиною номінації стали зусилля Ангели Меркель щодо досягнення миру в Україні. Зокрема, вони вважають "величезним успіхом" підписання другої мінської угоди з участю німецького канцлера і французького президента Франсуа Олланда.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, парламентарії мають право подавати своїх кандидатів на Нобелівську премію миру.

Відзначається, що останній раз громадянин Німеччини отримував цю премію в 1971 році - тоді її також вручили канцлеру Німеччини Віллі Брандту. Підставою для його нагородження був внесок у "ослаблення напруженості між Сходом і Заходом".