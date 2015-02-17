Мосміськсуд залишив чинним вирок братам Навальним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ із залу суду, Олексію Навальному скасовано домашній арешт, а випробувальний термін збільшено на три роки - до 2020 року.

«Вирок Замоскворецького суду щодо Олексія та Олега Навальних від 30 грудня 2014 року залишити без зміни, а апеляційні скарги захисту й апеляційне подання прокуратури - без задоволення», - оголосила суддя.

Крім того, суд ухвалив вирок щодо Олексія Навального змінити. Йому призначене покарання у вигляді 3,5 року позбавлення волі умовно із випробувальним терміном у 5 років замість 2 років за рішенням суду першої інстанції. Олексію Навальному також скасували штраф у 500 тис. рублів.

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Умовне покарання російському опозиціонеру у справі «Ів Роше» закінчується у серпні 2017 року, у справі «Кіровлісу» - у липні 2018 року, а випробувальний термін - у 2020 році.

Адвокат засуджених Наталія Терехова заявила, що захист Навальних продовжить оскаржувати обвинувачувальний вирок у справі «Ів Роше». «Будемо оскаржувати в касаційній, наглядовій інстанції і в Європейському суді з прав людини», - сказала Терехова.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав братів Навальних винними у розкраданні коштів компанії "Ів Роше". Олексій Навальный отримав 3,5 року умовно, а його брат - такий самий термін тримання під вартою. Прихильники Олексія Навального та правозахисники вважають його брата Олега, який займається бізнесом, політичним заручником.

Також повідомлялося, що Навального затримали за роздачу листівок у московському метро.