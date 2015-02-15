Навального затримали за роздачу листівок в московському метро (фото)
16:41, 15 лютого 2015Політика
3476 0
Опозиціонер Олексій Навальний був затриманий співробітниками поліції в столичному метро, повідомляє прес-секретар політика Кіра Ярмиш.
Навальний роздає листівки в метро / twitter.com/navalny
"Олексія і всіх, хто був з ним, затримують. Зараз виводять з метро.... Затримали тільки Олексія і Колю Ляскіна", - написала Ярмиш у своєму Twitter, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожСуд залишив Навального під домашнім арештом
В кінці грудня Замоскворецький суд засудив Олексія Навального до 3,5 року позбавлення волі умовно, а його брата Олега - до такого ж терміну, але реального ув'язнення.
лол pic.twitter.com/W4cIroqeZ1
— Все Плохо (@sranysovok) February 15, 2015
Зараз Олексій Навальний залишається під домашнім арештом, а Олега взяли під варту в залі суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter