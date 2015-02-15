Навального затримали за роздачу листівок в московському метро (фото)

"Олексія і всіх, хто був з ним, затримують. Зараз виводять з метро.... Затримали тільки Олексія і Колю Ляскіна", - написала Ярмиш у своєму Twitter, повідомляє РИА Новости.

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В кінці грудня Замоскворецький суд засудив Олексія Навального до 3,5 року позбавлення волі умовно, а його брата Олега - до такого ж терміну, але реального ув'язнення.

Зараз Олексій Навальний залишається під домашнім арештом, а Олега взяли під варту в залі суду.