Сенатори США про Дебальцеве: Меркель, Олланд, Обама легітимізують розчленування України

Про це йдеться у заяві, яка є реакцією сенаторів на події у Дебальцевому, повідомляє Голос Америки.

"Канцлер Німеччини та президент Франції, за підтримки президента США легітимізують розчленування суверенної нації у Європі вперше за 70 років", - заявили сенатори.

"Західні лідери заявляють, що військового рішення конфлікту в Україні немає. Путін так не думає. Він продовжує агресію, і за відсутності сильнішої підтримки Заходом української армії, надалі ми спостерігатимемо реалізацію нав'язаного Росією військового вирішення в Україні, як це вже сталося на частині території Грузії та Молдови", - заявили законодавці.

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Маккейн та Грем закликали негайно надати Україні зброю та накласти суворіші санкції на Росію.

"Давно пора надати Україні захисне озброєння та накласти додаткові санкції та покарання, які можуть змінити поведінку Путіна, включено із виключенням Росії з фінансової системи SWIFT. Президент Обама має зробити це негайно, а не ховатись за провальними спробами домовитись з агресором у той час, коли реальна ситуація робить будь-яку дипломатію неефективною", - закликали сенатори.