Меркель заявила про бажання Європи продовжувати співпрацю з Росією

"Німецький уряд, європейський уряд, Німеччина та Франція спільно не залишать зусиль зробити все можливе для того, щоб Україна могла розвиватися власним шляхом, зберегла територіальну цілісність, але також ми зробимо все для того, щоб мати підстави повторювати: ми хочемо, щоб Росія стала нашим партнером, ми хочемо робити це разом з Росією, а не проти Росії", -заявила Меркель, виступаючи в середу на партійному з'їзді Християнсько-демократичного союзу, повідомляє РИА Новости.

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"Ми хочемо, відразу скажу це, будувати європейський світопорядок разом з Росією, а не проти Росії. Але ми не можемо відмовитися від наших принципів. Анексія Криму - це порушення міжнародного права", - додала канцлер.