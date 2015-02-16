Ситуація на сході України "вкрай нестабільна" - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

"Ситуація вкрай нестабільна. Особливо у зв’язку із ситуацією навколо Дебальцевого, що в принципі можна було прогнозувати" - зазначила канцлер ФРН.

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"Від самого початку було зрозуміло, що потрібно ще дуже багато роботи. І я завжди говорила, що немає жодних гарантій, що наші зусилля принесуть успіх. Це буде вкрай важкий шлях" - наголосила Меркель.

Раніше УНІАН повідомляв, що відразу ж після оголошення "режиму тиші", за добу бойовики завдали 112 ударів, 88 із них по Дебальцевому. Крім того, повідомлялося, що за добу після початку перемир'я загинули 5 військових, поранені 25.