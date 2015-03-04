Росія готується до боротьби з мережевою активністю і "революційно-романтичним стереотипом"

Про це пише видання КоммерсантЪ з посиланням на джерела, близькі до Ради безпеки.

Так, член наукової ради РБ РФ, професор МГУ, в минулому співробітник спецслужб Андрій Манойло вважає необхідними комплексну роботу, яка включає "припинення спецслужбами мережевих форм протестної активності", і грамотно поставлену інформаційно-ідеологічну роботу, що перешкоджає "формуванню в суспільстві революційно-романтичного стереотипу", завдяки якому до акцій протесту залучається велика кількість випадкових людей".

Читайте такожThe Guardian: У Росії сформувалася патріотична група для її захисту від продемократичних протестів"Будь-яка "кольорова революція" маскується під стихійні прояви волі народу, але це дії, заплановані ззовні в строгій послідовності. Боротися з цим можна, лише порушивши технологічний ланцюжок", - заявив він.