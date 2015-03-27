Російські ЗМІ: свідок смерті Нємцова бачив вбивцю, не схожого на Дадаєва

Про це повідомляє КоммерсантЪ з посиланням на джерела, близькі до слідства.

За даними джерела українська модель Анна Дурицька, що супроводжувала Бориса Нємцова, була не єдиним свідком вбивства політика. Трохи позаду пари в момент нападу на Великому Москворецькому мосту, як з'ясувалося, йшов 27-річний менеджер однієї з фірм Євген.

На голові Євгена були навушники, в яких грав важкий рок, а дивився він переважно на екран смартфона, перемикаючи композиції. Тому постріли, він не чув і сам момент нападу не бачив. Глянувши в черговий раз на дорогу, чоловік виявив замість самотньої пари на тротуарі цілу групу людей. При цьому чоловік (це був Борис Нємцов), що йшов раніше зі своєю супутницею, лежав на тротуарі біля поручнів мосту. Дівчина (Анна Дурицька) стояла біля нього, а ще один чоловік (ймовірний кілер) стрибав у цей момент через бордюр, що розділяє тротуар і проїжджу частину мосту.

Читайте такожДочка Нємцова заявила, що не вірить у незалежне розслідування вбивства батька: "у Росії немає правосуддя"Утікача Євген бачив зі спини. За його даними, це був чоловік середнього зросту, худорлявої статури і з темним, можливо хвилястим волоссям середньої - близько 4 см довжини. Молодий чоловік зазначив, що втікач, незважаючи на холод і вітер, був без куртки. На чоловікові були сині джинси, які здалися свідку занадто для власника великого розміру, і така ж "мішкувата", за його словами, темна толстовка з капюшоном. Весь цей опис не відповідав зовнішності обвинуваченого потім у вбивстві Дадаєва - дебелого чоловіка, що має спортивну статуру.

При цьому свідок помітив на місці події ще одну досить дивну пару. Біля Нємцова якимось чином з'явилися дівчина і жінка середніх років у чорній шубі. Перекинувшись кількома фразами з його супутницею, обидві жінки звернули з тротуару на сходи, що ведуть до набережної Москви-ріки, і швидко спустилися вниз.

Розбіжності у свідченнях Заура Дадаєва, який визнав свою провину, і свідка Євгена адвокати планують використовувати як доказ його непричетності до вбивства. Захист вважає, що обвинувачений міг обмовити себе.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили пізно увечері 27 лютого в центрі Москви.

7 березня директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков заявив про затримання двох підозрюваних у справі про вбивство Бориса Нємцова - Анзора Кубашева і Заура Дадаєва.

8 березня під час засідання суду федеральний новинний ресурс РИА Новости повідомив, що Дадаєв визнав причетність до вбивства.

Пізніше, 10 березня, Дадаєв заявив правозахисникам, що дав свідчення, щоб врятувати себе і свого товариша Руслана Юсупова, який був разом з ним під час затримання.

"У момент затримання я був з товаришем, з моїм колишнім підлеглим Русланом Юсуповим. І вони сказали, що якщо я зізнаюся, то його відпустять. Я погодився. Думав, його врятую, і мене до Москви довезуть живого. А то б сталося зі мною те ж, що з Шавановим",- заявив Дадаєв.

Біслан Шаванов, за офіційною версією, підірвався на гранаті при затриманні.