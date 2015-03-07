У РФ затримали підозрюваних у вбивстві Нємцова, серед них - замкомбата чеченського батальйону "Північ"

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на секретаря Ради безпеки Інгушетії Альберта Барахоєва.

Директор ФСБ Олександр Бортніков повідомив в суботу про затримання двох підозрюваних у вбивстві Нємцова - вихідців з Кавказу Анзора Губашева і Заура Дадаєва.

"Затримані Заур Дадаєв, який є заступником командира батальйону полку "Північ" МВС Чеченської Республіки, і ще один чоловік, який у цей момент знаходився з ним в машині. Крім того, затримано Анзора Губашева, який працював в одному з приватних охоронних підприємств у Москві, і його молодшого брата", - сказав Барахоєв.

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Співрозмовник не уточнив, чи відправлені затримані в Москву для проведення оперативних заходів, або вони все ще в республіці.

За словами Барахоєва, затримані є етнічними чеченцями, чиї сім'ї з 60-х років переїхали в Малгобекський район тодішньої Чечено-Інгушської АРСР. Останні 10 років за місцем прописки вони не проживали.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого. Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.