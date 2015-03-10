Дадаєв стверджує, що зізнався у вбивстві Нємцова, щоб врятувати товариша

"У момент затримання я був з товаришем, з моїм колишнім підлеглим Русланом Юсуповим. І вони сказали, що якщо я зізнаюся, то його відпустять. Я погодився. Думав, його врятую, і мене до Москви довезуть живого. А то б трапилося зі мною теж, що з Шавановим", - заявив Дадаєв.

Біслан Шаванов, за офіційною версією, підірвався на гранаті при затриманні, пише Українська правда з посиланням на російські ЗМІ.

Правозахисникам вдалося поспілкуватися і з іншими підозрюваними у справі про вбивство російського опозиціонера Нємцова. Всі вони заявили про свою невинуватість, а також зазначили, що їх били під час затримання і вимагали зізнань.

Всі обвинувачені зазначають, що у в'язниці "Лефортово" відчувають себе в безпеці.

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"Я 11 років боровся зі злочинцями, захищав інтереси Росії, а мені не дають слова бо я не встиг вивчити якийсь КПК? Де справедливість? Чому не саджають за грати тих, хто проти Росії, чому не їх підозрюють, а мене? Куди мені подіти ті медалі, що я отримав?"- сказав Дадаєв.

"Я нічого зараз не боюся. У "Лефортово" зі мною поводяться по-людськи, шанобливо. Я їм дуже за це вдячний. Тут поки я відчуваю себе в безпеці. Але хто доведе мою непричетність? До речі, зі мною був ще Алі Матієв. Він міг би підтвердити. Де він?" - додав він.

Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого поблизу Кремля.

По гарячих слідах злочинців знайти не вдалося, але через тиждень після вбивства почалися затримання. Всього було затримано, а потім і заарештовано п'ять осіб, двоє обвинувачених і троє підозрюваних: Заур Дадаєв, Анзор Губашев, Шадід Губашев, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв.

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На засіданні Басманного суду, який виніс рішення про арешт обвинувачених, йшлося про те, що Заур Дадаєв дав зізнавальні свідчення.

Перший заступник командуючого військами Північно-Кавказького регіонального командування ВВ МВС РФ Ігор Груднов в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" заявив, що Дадаєв звільнився з внутрішніх військ МВС після вбивства Нємцова.

"Його рапорт був задоволений. З 27 січня він перебував у відпустці за 2015 рік, протягом 30 діб - по 28 лютого. Після прибуття з відпустки він був звільнений згідно із встановленим порядком і виключений зі списку військової частини", - сказав Груднов.