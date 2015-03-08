ЗМІ: Обвинувачений Дадаєв визнав причетність до вбивства Нємцова

Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.

При оголошенні суддя Мушнікова заявила, що вина Дадаєва підтверджується зізнанням, уточнює Медіазона.

Кореспондент "Медіазони" запитав у Дадаєва, чи вважає він себе невинним. Він чув запитання, уважно подивився на журналіста і промовчав, пише видання.

Як пише Дождь, Заур Дадаєв заарештований до 28 квітня.

Раніше повідомлялося, що Дадаєв є заступником командира батальйону полку "Північ" МВС Чеченської Республіки.