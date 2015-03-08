ЗМІ: Обвинувачений Дадаєв визнав причетність до вбивства Нємцова
15:14, 08 березня 2015Світ
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Обвинувачений в причетності до вбивства Бориса Нємцова Заур Дадаєв визнав провину.
Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.
При оголошенні суддя Мушнікова заявила, що вина Дадаєва підтверджується зізнанням, уточнює Медіазона.
Кореспондент "Медіазони" запитав у Дадаєва, чи вважає він себе невинним. Він чув запитання, уважно подивився на журналіста і промовчав, пише видання.
Як пише Дождь, Заур Дадаєв заарештований до 28 квітня.
Раніше повідомлялося, що Дадаєв є заступником командира батальйону полку "Північ" МВС Чеченської Республіки.
Заур Дадаєв / @alexeniy
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