Землетрус викликав цунамі в Папуа-Новій Гвінеї

Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес, передають РИА Новости.

Землетрус стався в 09.48 за місцевим часом понеділка в 45 кілометрах на північний захід від міста Тарон. Осередок землетрусу залягав на глибині 33 кілометрів. Тихоокеанський центр попередження про цунамі (PTWC) повідомив про можливе виникнення в регіоні хвиль висотою до трьох метрів.

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Як заявив представник Національного центру по запобіганню стихійних лих Папуа-Нової Гвінеї Мартін Мос, цунамі заввишки півметра було зафіксовано в порту міста Рабауле на північно-східному березі острова Нова Британія. За його словами, даних про руйнування і жертви не надходило.