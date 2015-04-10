Блискавка пробила дірку в носі авіалайнера, який летів з Ісландії в США (фото)

Інцидент стався ще у вівторок. Блискавка потрапила в корпус Boeing 757, який прямував в Денвер, невдовзі після вильоту з аеропорту Кефлавік в Рейк'явіку, повідомляє РИА Новости з посиланням на Denver Post.

Представник авіакомпанії Icelandair заявив, що рішення пілота продовжувати політ виправдано, оскільки перевірка технічних систем літака після попадання блискавки не виявила в них ніяких несправностей. Пробоїна в носі лайнера "Хердюбрейд" (в Ісландії прийнято називати літаки іменами численних вулканів країни) була виявлена тільки після посадки в аеропорту Денвера.

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За словами експертів, подібні пошкодження надзвичайно рідкісні, оскільки обшивка сучасних лайнерів розрахована на те, щоб витримувати прямий удар блискавки.