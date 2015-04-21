США готові надати Україні $1 млрд кредитних гарантій - Байден

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Петро Порошенко подякував Джозефу Байдену за направлення до Україниамериканських військових та проведення спільних навчань "Фіарлес Гардіан - 2015" і подякував йому за особистий внесок у реалізацію цього проекту.

"Це нова та важлива сторінка, яка довела стратегічний рівень партнерства між Україною і США", - сказав президент України.

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Співрозмовники скоординували подальші дії у сфері оборони, зокрема щодо надання Україні додаткової допомоги.

Віце-президент Байден проінформував про готовність Сполучених Штатів надати Україні кредитні гарантії у розмірі 1 млрд. доларів у рамках фінансової підтримки у 2015 році. Він також повідомив про фінансування проектів для надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям та постраждалим у результаті війни на Донбасі.