У Росії до Дня перемоги можуть амністувати 350-400 тисяч людей
Держдума Росії ухвалила пакет постанов про амністію до 70-річчя перемоги у Другій світовій війні, внесений президентом Росії.
У пакет входять документ про амністію і про порядок її застосування, передає Радіо Свобода.
У документі передбачене звільнення вперше засуджених до позбавлення волі за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості. Йдеться про осіб, які брали участь у бойових діях щодо «захисту Батьківщини», осіб, які виконували військовий чи службовий обов’язок в Афганістані та інших країнах, де велися бойові дії, військовослужбовців, співробітників органів кримінально-виконавчої системи, осіб цивільного персоналу Збройних сил Росії, військових формувань та органів, а також інших організацій, які брали участь у виконанні завдань в умовах збройного конфлікту у Чеченській Республіці і під час контртерористичних операцій на території Північно-Кавказького регіону.
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На думку голови комітету російської Держдуми щодо законодавства Павла Крашеніннікова, амністія може стосуватися 350-400 тисяч людей. За його словами, постанова про амністію може бути опублікована вже у п’ятницю і з цього моменту набуде чинності.
Раніше в СБУ повідомляли, що Росія планує на 9 травня масове звільнення ув'язнених для війни на Донбасі.