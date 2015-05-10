Росія хоче відправити на Донбас черговий "гуманітарний" конвой 14 травня

У Ростовській області починається формування чергової "гуманітарної" колони для Донбасу. Про це ТАСС повідомили в Національному центрі управління в кризових ситуаціях МНС РФ.

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"Сьогодні о 06:00 мск автомобільна колона з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей вийшла з Ногінського рятувального центру у Ростовську область. Це тільки частина автомобілів, які увійдуть до складу черговий колони. Вона буде сформована в Донському рятувальному центрі", - сказав співрозмовник агентства.

У Ростовській області до автомобілів з підмосковного Ногінська приєднаються машини з інших регіонів Росії. Відправка "гуманітарної" допомоги запланована на 14 травня.

Нагадаємо, ця так звана "гуманітарна" колона стане 26-ю за рахунком.