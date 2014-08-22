Представники України і РФ в ООН розійшлися в оцінці прибуття в Луганськ вантажівок гумконвою

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін назвав «хорошими новинами» повідомлення про прибуття перших вантажівок з російської гуманітарної автоколони в Луганськ. Про це він заявив у п'ятницю на прес-конференції в Нью-Йорку.

За словами Віталія Чуркіна, російська сторона зробила все можливе, щоб забезпечити прозорість у цьому питанні. Про наміри з доставки гуманітарної допомоги було повідомлено Генеральному секретарю ООН, який назвав цей крок «гарним жестом».

«Вчора і сьогодні вранці стало ясно, що українська сторона затягує процес: їх прикордонники, які повинні були дати колоні «зелене світло», заявили, що не отримали наказу пропустити гуманітарну колону на українську територію», - пояснив російський посол.

За його словами, рішення було прийнято з урахуванням того, що на місцях зберігалася необхідність гуманітарної допомоги, а також беручи до уваги, що у вантажівках перебували швидкопсувні продукти, особливо дитяче харчування. «20 серпня ми повідомили співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста і українській стороні про те, що ми більше не зможемо чекати. Тому сьогодні автоколона вирушила в Україну», - сказав представник Росії.

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Віталій Чуркін додав, що в цьому питанні Росія здійснює контакти з українською владою на високому рівні. Посол Росії висловив надію, що у розподілі допомоги допоможуть співробітники Червоного Хреста, які, за інформацією російської сторони, знаходяться на місцях.

Він додав, що це не змінює загальної ситуації на місці, де продовжуються обстріли і сутички. «Росія закликає до негайного припинення вогню без всяких умов», - заявив Віталій Чуркін.

У свою чергу, заступник Постійного представника України при ООН Олександр Павлюченко назвав в'їзд російських вантажівок на територію України кричущим порушенням її територіальної цілісності. На прес-конференції - слідом за російським послом, він попередив, що Україна не може гарантувати безпечне переміщення російської гуманітарної автоколони по території, яка не перебуває під контролем центральної влади.

«Ми не почули заяв про гарантії безпеки проходження автоколони від іншої сторони протистояння. Але український уряд вживе всіх необхідних заходів для забезпечення суверенітету нашої країни», - сказав Олександр Павлюченко.

Він зазначив, що в четвер українські прикордонники почали перевірку вантажівок, і кілька десятків транспортних засобів, що пройшли митний контроль. Заступник посла України додав, що російська сторона не стала чекати закінчення перевірок і прийняла одностороннє рішення про проходження автоколони.

У повідомленні на Твіттері Міжнародного комітету Червоного Хреста говориться, що його співробітники не супроводжують російську автоколону через нестабільну ситуацію з безпекою.