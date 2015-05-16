Папа Римський назвав «ангелом миру» лідера визнаної Ватиканом Палестинської держави
22:51, 16 травня 2015Світ
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Папа Франциск подарував Аббасу медальйон і пояснив, що на ньому зображений ангел миру, «який руйнує поганий дух війни».
Ватикан визнав державу Палестина / cbc.ca
Папа Франциск назвав палестинського президента Махмуда Аббаса «ангелом миру» під час зустрічі у Ватикані, повідомляє Радіо Свобода.
Папа Римський зробив комплімент 16 травня під час традиційного обміну подарунками наприкінці офіційної аудієнції в Апостольському палаці.
Він подарував Аббасу медальйон і пояснив, що на ньому зображений ангел миру, «який руйнує поганий дух війни».
Читайте такожВатикан офіційно визнав Палестину державою - The TimeПапа Франциск сказав, що, на його думку, подарунок доречний, оскільки «Ви – ангел миру».
Днями Ватикан завершив переговори з палестинськими посадовцями про укладення договору, в якому визнаватиме палестинську державу.
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