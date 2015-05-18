У Індонезії закінчуються ресурси для прийому мігрантів
08:47, 18 травня 2015Світ
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Влада Індонезії попереджає, що ресурси країни для прийому тисяч мігрантів з М'янми і Бангладеш підходять до кінця.
REUTERS
Тим часом надходять повідомлення, що до берегів Індонезії направляються нові судна з мігрантами, передає Бі-бі-сі.
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Раніше Малайзія і Таїланд закрили свої кордони для прийому мігрантів, однак Індонезія не змогла повністю заблокувати доступ біженців.
Влада Малайзії закликала М'янму взяти на себе відповідальність за кризу з мігрантами, оскільки більшість з них є представниками мусульманської меншини Рохінджа, які скаржаться на утиски з боку влади.
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