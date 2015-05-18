У Індонезії закінчуються ресурси для прийому мігрантів

Тим часом надходять повідомлення, що до берегів Індонезії направляються нові судна з мігрантами, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожМалайзія відмовилася прийняти понад 500 мігрантів

Раніше Малайзія і Таїланд закрили свої кордони для прийому мігрантів, однак Індонезія не змогла повністю заблокувати доступ біженців.

Влада Малайзії закликала М'янму взяти на себе відповідальність за кризу з мігрантами, оскільки більшість з них є представниками мусульманської меншини Рохінджа, які скаржаться на утиски з боку влади.