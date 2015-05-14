На дрейфуючому в Андаманському морі судні від голоду загинули мігранти

Раніше берегова охорона Таїланду не дозволила мігрантам висадитися на берег, передає Бі-бі-сі. На судні, яке дрейфує в морі вже більше тижня, без їжі та питної води залишаються близько 350 осіб, деякі з них змушені пити сечу, щоб вижити.

Читайте такожМалайзія відмовилася прийняти понад 500 мігрантів

Як розповіли самі мігранти, які знаходяться на човні, контрабандисти залишили судно і вимкнули двигун. Тіла померлих на судні людей були викинуті в море.

Індонезія, Малайзія і Таїланд почали боротьбу з нелегальною міграцією і зараз розвертають човни з мігрантами, які приходять до їх берегів, не даючи людям висадитися на берег.

За даними Міжнародного агентства з міграції, тисячі біженців з Бангладеш і М'янми дрейфують на човнах в прибережних водах Таїланду, не маючи можливості висадитися на берег.