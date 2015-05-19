Президент Грузії підтримує санкції проти Росії - ЗМІ

Про це Маргвелашвілі заявив на спільній прес-конференції з австрійським президентом у понеділок, повідомляє РИА Новости.

”Коли ми говоримо про санкції і про їхні негативні наслідки, в тому числі і для Грузії, давайте згадаємо, з якої причини ці санкції були прийняті. Єдина мета санкцій - це припинення війни на території України, це демонстрація неприйнятності окупації Криму і, в цілому, неприйняття агресивних дій Росії по відношенню до своїх сусідів. Отже, санкції не тільки повинні бути збережені, а й політичне послання для Росії про неприйнятність такого типу політики повинно бути посилено”, - заявив він.

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За словами грузинського президента, сусідні з Росією країни мають право робити самостійний вибір і не повинні боятися військових дій з боку іншої держави. Маргвелашвілі додав, що ”Грузія вибрала шлях євроінтеграції не для ворожнечі з Росією, а для свого розвитку”, а РФ, у свою чергу, ”має бути зацікавлена в стабільних і демократичних сусідніх країнах”.